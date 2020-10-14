Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2020
 
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"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала фото в красном бюстгальтере и колготках.

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Спирс: Проба красного!
Спирс: Проба красного!
Фото: britneyspears / Instagram

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала на своей странице в Instagram снимок и две версии его обработки с помощью фильтров. Она позировала в красном бюстгальтере и черных прозрачных колготках в полоску.

"Проба красного! Первое фото оригинальное!" – написала она.

Подписчики отреагировали на пост.

"Девушка, ты все еще икона и нужно идти в ногу со своей внешностью. Ты великолепна, но твой макияж и прическа в последнее время не так хороши", – написал brockallatt.

"С ней не все нормально", – заверила rachelxxuan.

"Я хочу ее обнять. Ненавижу видеть ее такой. Я люблю тебя, Бритни", – написала helianthus.heart.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".

Теги: Бритни Спирс, певица, фото, бюстгальтер
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