"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала фото в красном бюстгальтере и колготках.

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала на своей странице в Instagram снимок и две версии его обработки с помощью фильтров. Она позировала в красном бюстгальтере и черных прозрачных колготках в полоску.

"Проба красного! Первое фото оригинальное!" – написала она.

Подписчики отреагировали на пост.

"Девушка, ты все еще икона и нужно идти в ногу со своей внешностью. Ты великолепна, но твой макияж и прическа в последнее время не так хороши", – написал brockallatt.

"С ней не все нормально", – заверила rachelxxuan.

"Я хочу ее обнять. Ненавижу видеть ее такой. Я люблю тебя, Бритни", – написала helianthus.heart.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".