"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео

Американская певица Бритни Спирс сняла видео с однообразными движениями.

Спирс: У меня был отличный день для волос... Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram ролик, в котором непрерывно входит и выходит из кадра, вертя головой и гримасничая.

"У меня был отличный день для волос... И да, мне нравится этот топ... Он один из моих новых и наверняка мой любимый! Просто чтобы вы знали… Это было снято в прошлом месяце. Также были фотографии с цветочной короной... Да, я люблю делиться со всеми вами. Бог благсловит вас всех!" – написала она.

"Если вы читаете ее подпись и все еще считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что еще откроет вам глаза", – прокомментировал подписчик rudybundini.

"Я сбита с толку", – ответила itsyaboysnickers.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".