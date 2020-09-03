"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео

Американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram ролик, в котором непрерывно входит и выходит из кадра, вертя головой и гримасничая.
"У меня был отличный день для волос... И да, мне нравится этот топ... Он один из моих новых и наверняка мой любимый! Просто чтобы вы знали… Это было снято в прошлом месяце. Также были фотографии с цветочной короной... Да, я люблю делиться со всеми вами. Бог благсловит вас всех!" – написала она.
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and yes I love this top ….. it’s one of my newer ones and a favorite for sure !!!!! Just so you know …. this was shot last month …. so were the pics with the flower crown ...... yes I shot a lot of footage because I have been loving my hair these days * * * * !!!!!!! And I just LOVE SHARING with all of you * ….. GOD BLESS YOU ALL !!!!!!! PS I have always loved this @madonna song …. LA ISLA BONITA * !!!!!!
"Если вы читаете ее подпись и все еще считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что еще откроет вам глаза", – прокомментировал подписчик rudybundini.
"Я сбита с толку", – ответила itsyaboysnickers.
Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".