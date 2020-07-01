Спирс у себя дома исполнила танец с прыжком. Видео

Американская певица Бритни Спирс поделилась одним из своих музыкальных предпочтений.

Американская певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором танцует дома под музыку Отиса Реддинга.

"Раньше, когда была маленькой, я любила слушать его музыку. И, как вы можете видеть, я до сих пор его слушаю", – написала она.⁣

В определенный момент танца Спирс высоко подпрыгнула.

Отис Рэй Реддинг – младший (1941 –1967) – американский певец и автор песен. Считается классиком соул-музыки. Он погиб в авиакатастрофе в возрасте 26 лет.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".