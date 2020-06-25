Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда

Бойфренд американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Ашгари чуть было не сорвал ее видеообрашение к фанатам из среды сексуальных меньшинств.

Спирс: Счастливый месяц гордости!!! Я очень люблю своих ЛГБТ-фанатов. Вы все приносите мне столько радости, и я горжусь тем, что могу поддержать вас Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram разместила ролик, адресованный представителям ЛГБТ-сообщества.

Певица призналась в любви своим фанатам, являющимся представителями сексуальных меньшинств.

Спирс поздравила своих фанатов из среды ЛГБТ с месяцем прайда, когда они проводят гей-парады..

В финале ролика Спирс прервал мужской голос.

"Дорогой, молчи!" – отрегировала Спирс и эмоционально развела руками. В подписи к видео она отметила своего бойфренда – фитнес-тренера Сэма Ашгари. Соответственно, именно его голос звучал в ролике.

"Счастливый месяц гордости!!! Я очень люблю своих ЛГБТ-фанатов. Вы все приносите мне столько радости, и я горжусь тем, что могу поддержать вас", – написала она.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.