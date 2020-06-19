"Милая девушка", "Мамочка". Спирс показала откровенное декольте

38-летняя американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram снимок в белом микротопе-бюстье и с оголенным животом.
Посты она сопроводила значками роз.
"Милая девушка", – написал clintondwright.
"Мамочка", – прокомментировал lucasspnelli.
Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".
Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.