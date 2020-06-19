"Милая девушка", "Мамочка". Спирс показала откровенное декольте

Американская певица Бритни Спирс обнародовала фото в микротопе.

38-летняя американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram снимок в белом микротопе-бюстье и с оголенным животом.

Посты она сопроводила значками роз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 18 Июн 2020 в 1:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 16 Июн 2020 в 2:56 PDT

"Милая девушка", – написал clintondwright.

"Мамочка", – прокомментировал lucasspnelli.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.