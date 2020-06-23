В купальнике и защитной маске. Спирс показала, как загорает на безлюдном пляже в компании тренера по фитнесу

Американская певица Бритни Спирс поделилась снимками, сделанными на безлюдном пляже – артистка отправилась туда в компании своего бойфренда, тренера по фитнесу Сэма Ашгари.

Спирс: Все, что нужно – это любовь и пляж Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс разместила на своей странице в Instagram серию фото, сделанных во время отдыха на безлюдном пляже.

На снимках певица запечатлена в купальнике с анималистическим принтом в компании бойфренда Сэма Ашгари, который является тренером по фитнесу.

Несмотря на отсутствие людей на пляже, Спирс и Ашгари позируют в кадре в защитных масках.

"Миллионы людей увидят эти фото, поэтому мы должны давать хороший пример", – объяснил использование масок в безлюдном месте Ашгари.

"Все, что нужно – это любовь и пляж", – подписала фото певица.

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.