В купальнике и защитной маске. Спирс показала, как загорает на безлюдном пляже в компании тренера по фитнесу

Американская певица Бритни Спирс разместила на своей странице в Instagram серию фото, сделанных во время отдыха на безлюдном пляже.
На снимках певица запечатлена в купальнике с анималистическим принтом в компании бойфренда Сэма Ашгари, который является тренером по фитнесу.
Несмотря на отсутствие людей на пляже, Спирс и Ашгари позируют в кадре в защитных масках.
"Миллионы людей увидят эти фото, поэтому мы должны давать хороший пример", – объяснил использование масок в безлюдном месте Ашгари.
"Все, что нужно – это любовь и пляж", – подписала фото певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.
Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.