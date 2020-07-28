"Я требую внимания". Спирс в купальнике со змеиным принтом покрыла тело узорами

По словам американской певицы Бритни Спирс, у нее появилось новое увлечение.

Спирс: Мне кажется, я слишком увлеклась хной Фото: ЕРА

Американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике со змеиным принтом – певица позирует в кадре, сидя на полу.

При этом зона декольте, плечи, живот и бедра певицы разрисованы узорами белого цвета. По словам Спирс, она нанесла их с помощью хны.

"Мне кажется, я слишком увлеклась хной! Правда, не знаю, зачем моя рука так лежит на бедре. Наверное, я требую внимания!" – подписала публикацию певица.

"Мы внимательно наблюдаем за тобой, Бритни. Мы видим тебя и слышим", – отреагировали на заявление певицы фолловеры.

"Она о чем-то нам сигнализирует", – предположили подписчики.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".