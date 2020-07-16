"Это называется стеб". Козловский использовал видео со страницы Спирс для рекламы своего трека

Украинский певец Виталий Козловский на своей странице в Instagram обнародовал видео, взятое со страницы американской артистки Бритни Спирс, подставив свой сингл вместо трека американской певицы Beyonce, который изначально звучит в ролике.
"Ссылка на полное видео с песней в профиле", – подписал публикацию артист, поставив в конце предложения смайл.
"Я не знаю, что тут смешного", – отреагировали на публикацию его фолловеры.
"Не знаю, кто с чего смеется, а мне отрадно видеть ее улыбающейся и танцующей под мой трек", – объяснил Козловский.
"Если публичный человек подставляет свой сингл под видео публичного человека, это называется стеб", – заявили подписчики.
"С чего вы решили, что это стеб?" – заступились за певца его поклонники.
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Неделю назад Спирс разместила на своей странице видео, на котором запечатлена в танце под песню Beyonce.
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I wanted to listen to Beyoncé ….. “Haunted" is such a beautiful song and I have never danced to it before. I never said I was the best dancer …. I dance simply because it fills my heart with joy and expression !!!!! PS if I’m haunting you …. you must be haunting me !!!!!!! PSSSS my 80s pony tail shows how cool I am !!!!!!
Премьера песни Козловского, под которую танцует Спирс в обнародованном им ролике, состоялась 8 июля.