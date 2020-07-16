"Это называется стеб". Козловский использовал видео со страницы Спирс для рекламы своего трека

По словам украинского певца Виталия Козловского, ему отрадно видеть, как американская певица танцует под его трек.

Козловский: Не знаю, кто с чего смеется Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский на своей странице в Instagram обнародовал видео, взятое со страницы американской артистки Бритни Спирс, подставив свой сингл вместо трека американской певицы Beyonce, который изначально звучит в ролике.

"Ссылка на полное видео с песней в профиле", – подписал публикацию артист, поставив в конце предложения смайл.

"Я не знаю, что тут смешного", – отреагировали на публикацию его фолловеры.

"Не знаю, кто с чего смеется, а мне отрадно видеть ее улыбающейся и танцующей под мой трек", – объяснил Козловский.

"Если публичный человек подставляет свой сингл под видео публичного человека, это называется стеб", – заявили подписчики.

"С чего вы решили, что это стеб?" – заступились за певца его поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ссылка на полное видео с песнеи * в профиле Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) 15 Июл 2020 в 11:34 PDT

Неделю назад Спирс разместила на своей странице видео, на котором запечатлена в танце под песню Beyonce.

Премьера песни Козловского, под которую танцует Спирс в обнародованном им ролике, состоялась 8 июля.