"Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
Украинский певец Виталий Козловский на своем YouTube-канале презентовал романтичное видео на песню "Фото на пам’ять". Клип снимал персидский режиссер Реза Голестани – съемки проходили в Киеве. Роль возлюбленной певца сыграла главный редактор издания "Завидные невесты" Марина Арехова. Во время съемок одного из эпизодов Козловскому и Ареховой пришлось провести под водой некоторое время. "Козловский показал свою love-story. Легкость, беззаботность, страсть – все это описывает сюжет истории", – говорится в релизе клипа.
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