Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2020
 
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"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах

По словам украинского певца Виталия Козловского, жизнь наладится, если прекратить выпрашивать, доказывать и оправдываться.

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Козловский: Все наладится
Козловский: Все наладится
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram список правил, которыми он руководствуется.

"Если тебя не любят, не выпрашивай любовь. Если тебе не верят, не оправдывайся. Если не ценят, не доказывай. И все наладится", – посоветовал он.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

Комментируя в июне 2020 года в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production личную жизнь Козловского, актриса Ольга Сумская заявила, что он живет вместе со своим директором Юлией Бакуменко.

Теги: Украина, Виталий Козловский
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