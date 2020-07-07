"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах

По словам украинского певца Виталия Козловского, жизнь наладится, если прекратить выпрашивать, доказывать и оправдываться.

Украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram список правил, которыми он руководствуется.

"Если тебя не любят, не выпрашивай любовь. Если тебе не верят, не оправдывайся. Если не ценят, не доказывай. И все наладится", – посоветовал он.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

Комментируя в июне 2020 года в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production личную жизнь Козловского, актриса Ольга Сумская заявила, что он живет вместе со своим директором Юлией Бакуменко.