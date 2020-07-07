"Нет ничего подобного йоге на пляже". Спирс в маске показала асаны

Американская певица Бритни Спирс сняла на видео занятие йогой на пляже.

Спирс: Только звук волн делает меня такой безмятежной! Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором занимается йогой на берегу океана. На лице певицы защитная медицинская маска.

"Я скучаю по этому! Нет ничего подобного йоге на пляже... Только звук волн делает меня такой безмятежной! Вы должны попробовать это, если вы можете соблюсти безопасность. Мы, как все люди, переполнены сильным беспокойством. Просто знайте, что мы вместе! Оставайся сильными и благословенны Богом", – написала она.

Также Спирс рассказала, что на пляже вместе с маленькой девочкой построила замок из песка, вершину которого украсила двумя огромными белыми птичьими перьями.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".

Маску в ролике певица надела в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

К 7 июля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса SARS-CoV-2 в режиме онлайн, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн человек, из них более 538 тыс. умерли, а более 6,3 млн выздоровели.

США занимают первое место в мире по общему числу инфицированных – почти 3 млн. Выздоровели более 924 тыс., умерли более 130 тыс. человек.