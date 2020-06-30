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30 июня, 2020
 
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"Мое тело говорит вместо меня". Спирс ночью исполнила танец, не содержащий рутину

По словам американской певицы Бритни Спирс, ей нравится фристайл за отсутствие однообразия в движениях.

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Спирс: Мне нравится фристайл!
Спирс: Мне нравится фристайл!
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram обнародовала ролик, исполнив перед камерой импровизированный танец в стиле фристайл. 

По словам певицы, этот стиль является одним из ее любимых направлений в танцах. Спирс призналась, что записывала ролик ночью. 

"Мне нравится фристайл! Здесь нет рутины. Мое тело говорит вместо меня", – объяснила она свой выбор.

Спустя час певица разместила еще одно видео, подчеркнув, что оно также было снято ночью. В новом ролике Спирс демонстрирует свои платья.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".

Теги: США, Бритни Спирс, певица, фристайл, танец
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