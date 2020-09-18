38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках

38-летняя американская певица Бритни Спирс считает, что на мир лучше смотреть, стоя на руках.

38-летняя американская певица Бритни Спирс прошла несколько метров по поляне, стоя на руках. Видеозапись трюка артистка обнародовала 17 сентября в Instagram.

"Лучше смотреть на мир, стоя вверх ногами", – написала артистка.

"Королева стойки на руках", – оценили старания певицы фолловеры.

"Впечатляет", – прокомментировали ролик поклонники.

"Мы даже не видим ее лица", – выразили сомнения в том, что на видео запечатлена именно Спирс, пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Seeing the world upside down is waaaaay better !!!! Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 17 Сен 2020 в 3:43 PDT

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".