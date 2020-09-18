38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках

38-летняя американская певица Бритни Спирс прошла несколько метров по поляне, стоя на руках. Видеозапись трюка артистка обнародовала 17 сентября в Instagram.
"Лучше смотреть на мир, стоя вверх ногами", – написала артистка.
"Королева стойки на руках", – оценили старания певицы фолловеры.
"Впечатляет", – прокомментировали ролик поклонники.
"Мы даже не видим ее лица", – выразили сомнения в том, что на видео запечатлена именно Спирс, пользователи сети.
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Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".