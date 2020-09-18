Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2020
 
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38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках

38-летняя американская певица Бритни Спирс считает, что на мир лучше смотреть, стоя на руках.

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Спирс продемонстрировала стойку на руках
Спирс продемонстрировала стойку на руках
Фото: ЕРА

38-летняя американская певица Бритни Спирс прошла несколько метров по поляне, стоя на руках. Видеозапись трюка артистка обнародовала 17 сентября в Instagram.

"Лучше смотреть на мир, стоя вверх ногами", – написала артистка. 

"Королева стойки на руках", – оценили старания певицы фолловеры. 

"Впечатляет", – прокомментировали ролик поклонники.

"Мы даже не видим ее лица", – выразили сомнения в том, что на видео запечатлена именно Спирс, пользователи сети. 

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми". 

Теги: Бритни Спирс
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