38-летняя Спирс примерила несколько купальников в одном ролике. Видео

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram новое видео своего танца. Исполнительница предстала в разных раздельных купальниках.
"Я не знала, какой купальник надеть в свою следующую поездку, поэтому решила, почему бы не примерить их все", – написала она.
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on my next trip so I said why not give them all a go * * !!!!!
Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".