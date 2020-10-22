38-летняя Спирс примерила несколько купальников в одном ролике. Видео

38-летняя американская певица Бритни Спирс продемонстрировала тело в раздельных купальниках.

Спирс: Я не знала, какой купальник надеть в свою следующую поездку, поэтому решила, почему бы не примерить их все Фото: britneyspears / Instagram

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram новое видео своего танца. Исполнительница предстала в разных раздельных купальниках.



"Я не знала, какой купальник надеть в свою следующую поездку, поэтому решила, почему бы не примерить их все", – написала она.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".