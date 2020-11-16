Кличко заявил, что Киев придерживается "карантина выходного дня", но Кабмин должен разработать механизм компенсаций для бизнеса

"Карантин выходного дня" – не идеальный вариант, но с такой динамикой распространения коронавируса медицинская система вскоре может не выдержать, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев придерживается "карантина выходного дня", но правительство должно разработать механизм помощи бизнесу. Об этом на брифинге 16 ноября сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Да, это не идеальный вариант. И есть много вопросов. Но с такой динамикой распространения вируса, медицинская система вскоре не справится с таким количеством больных. И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Но, вместе с тем, мы понимаем, что очень важно не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий. Потому что люди за период пандемии и так обеднели. Поэтому правительство безотлагательно должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса", – сказал мэр.

Он добавил, что Киев введ комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса в марте.

"И сейчас город пересмотрит возможности, что может сделать для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест", – заявил Кличко.

Мэр добавил, что власти города не хотят локдауна и сообщил, что на селекторном совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем подчеркивал необходимость контроля за изоляцией заболевших и контаткных лиц.

"Потому что, к сожалению, система "Дій дома" не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов расторжения цепи передачи вируса!", – сказал Кличко.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские зафиксировали 999 нарушений карантина за 14 ноября, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях.

В Верховной Раде16 ноября, зарегистрировали постановление с рекомендацией Кабмину отменить "карантина выходного дня".