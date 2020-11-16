Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2020
 
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Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов

Российский певец Лев Лещенко заявил, что в отличие от российских пенсионеров, которые получают пенсию, представители шоу-бизнеса во время карантина не получают ничего.

Лещенко рассказал, что во время карантина ему финансово помогают друзья
Лещенко рассказал, что во время карантина ему финансово помогают друзья
Фото: leshchenko_lv / Instagram

Российский артист Лев Лещенко в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении.

По его словам, российские артисты за небольшим исключением не имеют доходов в течение уже восьми месяцев. 

Лещенко подчеркнул, что в отличие от российских пенсионеров, которые получают пенсию, представители шоу-бизнеса не получают ничего, но при этом вынуждены платить налоги.

Рассказывая о своем материальном положении, артист признался, что живет за счет накоплений и благодаря помощи друзей, не уточнив их имена.

https://www.facebook.com/govoritmoskvaradio/posts/3537135643047624

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 ноября в мире COVID-19 выявили у более 54 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции. Умерли от этой болезни 1,31 млн.

В России количество заболевших составило 1,9 млн человек, из которых более 33 тыс. умерли.

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. 

Российский певец Валерий Меладзе в ответ на решение московских властей призвал коллег бойкотировать съемки новогодних передач.

Теги: карантин, Лев Лещенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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