Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2020
 
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"Представьте, включаете телевизор, а там нет развлекательных программ". Валерий Меладзе призвал российских коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах

Российский певец Валерий Меладзе намерен с помощью бойкота новогодних телепередач обратить внимание московских властей на проблемы артистов, которые из-за новых ограничений в связи с пандемией коронавируса остались без работы.

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Меладзе: Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы
Меладзе: Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы
Фото: meladzevalerian / Instagram

Российский певец Валерий Меладзе призвал коллег из российского шоу-бизнеса бойкотировать участие в съемках новогодних программ. Обращение он опубликовал 14 ноября в Instagram.

Цель инициированного Меладзе бойкота – желание привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина, введенного с целью борьбы с распространением коронавируса.

"Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев. И это никого не волнует", – написал он.

Певец напомнил, что при этом люди ежедневно пользуются метрополитеном, где, по словам Меладзе, не соблюдаются правила карантина.

"Понятно, что метро является жизненно важной артерией мегаполиса, без которой не может существовать город. А новогодние концерты – это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года. И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет развлекательных программ", – продолжил артист. 

Он заявил, что считает правильным, если бы его коллеги отказались от съемок в этих передачах.

"Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", – подытожил он.

Артист отключил возможность пользователям сети комментировать публикацию.

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Теги: Россия, Москва, Валерий Меладзе, карантин
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