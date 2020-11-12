ГОРДОН
 
 
Георгий Тука
Георгий Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.


все материалы автора

Допускаю, что один концерт Меладзе несет больше угроз, чем все заведения общепита вместе взятые, которые закроют на "карантин выходного дня"

"Карантин выходного дня".

Вообще, объективную информацию должны предоставить... математики. Проанализировав статистку посещений кафе – баров – ресторанов, сравнив ее с количеством потерянных рабочих мест, налогов... Именно они должны разработать (а, может, уже и сделали?) математическую модель такого локдауна и предоставить правительству такой анализ с соответствующими выводами и рекомендациями. Я, например, не удивился бы, если бы выяснилось, что большего эффекта даст остановка общественного транспорта, а не кинотеатров...

Абсолютно понимая необходимость расторжения цепочек распространения болезни, не могу поддержать именно такое решение правительства, потому что не видел и не слышал никаких обоснованных расчетов. Создание такой математической модели – далеко не сверхтяжелое задание. Почему этого до сих пор не сделано – не понимаю.

Такие расчеты могли бы, например, доказать, что закрывать стоит не все заведения, а некоторые из них. Например, дорогой ресторан, который имеет 10 посетителей, составляет меньшую угрозу, чем маленькая кофейня, которая имеет 100 посетителей. Возможно, работа такого ресторана (благодаря уплате налогов) дала бы возможность финансирования из бюджета заработных плат работников кафе на время закрытия... А может, и наоборот! Может, один работающий вагон метрополитена составляет угрозу больше, чем все рестораны и кафе вместе взятые... Расчетов я не видел.

Кроме того, убежден, что уровень угроз разный в крупных городах и небольших населенных пунктах. Вполне допускаю, что один концерт Меладзе в "Украине" принес больше угроз, чем все заведения общественного питания вместе взятые!

Не имея никаких объективных данных относительно ожидаемого эффекта от такого решения, невольно вспоминается известное сравнение с бассейном, в котором на двух дорожках "писать в воду запрещено", а на пяти других – "можно писать".

Создается впечатление, что правительство просто принимает такое решение от отчаяния.

Источник: Георгій Тука / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, правительство, карантин, Георгий Тука, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Фельштинский: Путин не случайно не поздравил Байдена с победой. Он выжидает начала гражданской войны, ради которой привел Трампа в Белый дом
Фельштинский: Путин не случайно не поздравил Байдена с победой. Он выжидает начала гражданской войны, ради которой привел Трампа в Белый дом G
Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ
Польша 2:0 Украина. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Польша 2:0 Украина. Онлайн-трансляция товарищеского матча G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Американо-немецкая вакцина от коронавируса. Когда закончатся испытания и начнется массовая вакцинация. Главное
Американо-немецкая вакцина от коронавируса. Когда закончатся испытания и начнется массовая вакцинация. Главное G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Беременная Ратаковски засветила темные соски
Беременная Ратаковски засветила темные соски
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS