Допускаю, что один концерт Меладзе несет больше угроз, чем все заведения общепита вместе взятые, которые закроют на "карантин выходного дня"

"Карантин выходного дня".

Вообще, объективную информацию должны предоставить... математики. Проанализировав статистку посещений кафе – баров – ресторанов, сравнив ее с количеством потерянных рабочих мест, налогов... Именно они должны разработать (а, может, уже и сделали?) математическую модель такого локдауна и предоставить правительству такой анализ с соответствующими выводами и рекомендациями. Я, например, не удивился бы, если бы выяснилось, что большего эффекта даст остановка общественного транспорта, а не кинотеатров...

Абсолютно понимая необходимость расторжения цепочек распространения болезни, не могу поддержать именно такое решение правительства, потому что не видел и не слышал никаких обоснованных расчетов. Создание такой математической модели – далеко не сверхтяжелое задание. Почему этого до сих пор не сделано – не понимаю.

Такие расчеты могли бы, например, доказать, что закрывать стоит не все заведения, а некоторые из них. Например, дорогой ресторан, который имеет 10 посетителей, составляет меньшую угрозу, чем маленькая кофейня, которая имеет 100 посетителей. Возможно, работа такого ресторана (благодаря уплате налогов) дала бы возможность финансирования из бюджета заработных плат работников кафе на время закрытия... А может, и наоборот! Может, один работающий вагон метрополитена составляет угрозу больше, чем все рестораны и кафе вместе взятые... Расчетов я не видел.

Кроме того, убежден, что уровень угроз разный в крупных городах и небольших населенных пунктах. Вполне допускаю, что один концерт Меладзе в "Украине" принес больше угроз, чем все заведения общественного питания вместе взятые!

Не имея никаких объективных данных относительно ожидаемого эффекта от такого решения, невольно вспоминается известное сравнение с бассейном, в котором на двух дорожках "писать в воду запрещено", а на пяти других – "можно писать".

Создается впечатление, что правительство просто принимает такое решение от отчаяния.

Источник: Георгій Тука / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора