"Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
Российский певец Валерий Меладзе 3 ноября презентовал клип на песню "Время вышло". Видеоработа опубликована на канале Meladze Music в YouTube. Участие в съемках клипа принял брат певца продюсер Константин Меладзе и российская модель и актриса Анастасия Барашкова. Она сыграла в клипе роль возлюбленной Валерия Меладзе. Автором слов и музыки является Константин Меладзе.
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