"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes

По словам российского артиста Валерия Меладзе, он счел извинения виновницы дорожного происшествия оригинальными, а само повреждение – незначительным.

Российский певец Валерий Меладзе опубликовал на своей странице в Instagram переписку с поклонницей, которая, управляя своим автомобилем, поцарапала Mercedes артиста.

По словам Меладзе, виновница происшествия отправила ему в директ сообщение, взяв на себя ответственность за случившееся.

"Валериан, простите меня, пожалуйста, что слегка поцарапала машину. Я честно, не видела. В качестве извинений скачаю все ваши песни. Я всегда слушаю ваши песни и очень люблю", – говорится в сообщении, адресованном Меладзе.

Артист заявил, что принял извинения, сочтя инцидент исчерпанным.

"Сегодня одна неопытная участница дорожного движения слегка зацепила мою машину. Опубликовала в Instagram оригинальное чистосердечное признание. Конечно, я ее простил", – написал Меладзе.

Валерий Меладзе родился в 1965 году в Батуми. В 2006 году артист получил звание заслуженного артиста РФ, в 2008-м – народного артиста Чеченской Республики.

Как пишет издание Car.Ru, первый автомобиль появился у Меладзе в 33 года, однако он уже не помнит его марку.

В 2019 году Меладзе стал владельцем Mercedes-Benz CLS-Class.