Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева вместе со своим мужем – певцом Валерием Меладзе провели два дня на корабле.

Меладзе и Джанабаева воспитывают двух сыновей Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила фото, позируя в кадре на палубе круизного корабля.

На фото певица запечатлена в спортивном костюме серого цвета и белых кроссовках. Ее волосы собраны в хвост.

"У нас было прекрасное двухдневное путешествие по Москва-реке", – сообщила певица, поблагодарив фолловеров за поздравления в адрес ее мужа – артиста Валерия Меладзе, которому 23 июня исполнилось 55 лет.

Альбина Джанабаева была солисткой группы "ВИА Гра" с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

Сейчас Джанабаева строит сольную карьеру – в 2019 году она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.