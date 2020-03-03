Джанабаева показала разминку для офиса

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева показала растяжку, сидя в кресле.

Джанабаева: Не засиживаемся и не скучаем! Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Российская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева показала разминку, которую, по ее мнению, можно делать в офисе.

"Не засиживаемся и не скучаем! Даже если вы в офисе, займитесь делом. Минутка для разминки", – написала она.

Сидя в кресле, певица подняла ноги и сделала махи из стороны в сторону.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе "ВИА Гра" она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.