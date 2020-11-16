На дистанционном обучении в Киеве находятся 646 классов в 194 школах, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве ряд классов переведены на дистанционное обучение Фото: depositphotos.com

В Киеве на карантин закрыты семь школ. Об этом на брифинге 16 ноября сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Эти школы закрыты из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди учителей.

"На дистанционном обучении сегодня 646 классов в 194 школах. Всего в городе болеют COVID-19 615 школьников. Также болеют 486 педагогов", – сказал Кличко.

В 405 детских садах временно закрыта 81 группа. Полностью на карантин закрыты два детсада, сказал мэр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 ноября в Украине подтверждено 545 689 случаев COVID-19, 9697 человек умерло, 244 197 пациентов выздоровело. В Киеве COVID-19 заболело 51 449 человек, 976 пациентов умерло, 18 767 выздоровело.