Вагон метро и больничная палата. Комаровский назвал самые опасные места для заражения коронавирусом

Идеальная среда для распространения коронавирусной инфекции – любое замкнутое пространство, в котором много людей и мало воздуха. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

Комаровский: Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными Фото: Доктор Комаровский / Facebook

Основным путем передачи коронавируса 2019-nCoV остается респираторный путь. Фрагменты вируса могут сохраняться на разных поверхностях в течение долгого времени, однако шансов, что они вызовут болезнь, очень мало. Об этом врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал в видео, которое было опубликовано в его YouTube-канале 12 ноября.

"Принципиальный момент, который на самом деле уникальный для коронавируса и который ставит огромный жирный крест на наших попытках изолировать больных. Суть в том, что как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными", – отметил доктор.

По его словам, максимальное выделение вируса в окружающую среду происходит двое суток до появления первых симптомов. После появления кашля и других симптомов количество вируса, который человек выделяет, уменьшается, а после пяти-шести дней больной практически не заразен.

"Вероятность возникновения неприятностей зависит от того, с каким количеством вируса вы встретитесь. Есть в науке об инфекционных болезнях такое понятие – инфицирующая доза. Сколько вируса вы встретите, это и определяет не только вероятность болезни, но и тяжесть", – отметил Комаровский.

Он подчеркнул: наибольшая вероятность подхватить вирус – в местах, где много людей и мало воздуха.

"Любое замкнутое, невентилируемое пространство, в котором находятся толпы людей, не считающих себя больными, – это идеальная среда, чтобы заболеть. Любой вагон метро – это прекрасная модель заболеть. Самое страшное место – больничная палата. Особенно в тех странах, где государству испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков боятся сквозняков больше, чем всех вирусов вместе взятых", – сказал Комаровский.

Среди опасных мест он назвал тюрьмы, казармы, корабли и дома престарелых.

"С самолетами проще, там очень мощная система фильтрации. Самолет не так опасен", – сказал Комаровский.

Он считает, что главное, на что необходимо сегодня обращать внимание правительству Украины – вентиляция помещений.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На вечер 15 ноября коронавирусную инфекцию в мире подтвердили у 54 210 596 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От COVID-19 скончалось 1 315 149 человек, выздоровело 34 830 992.