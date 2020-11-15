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Доктор Комаровский: А какая у нас государственная структура отслеживает качество тестов по COVID-19?

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что тесты на коронавирус – "самый крутой бизнес" в Украине.

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Комаровский: Людей тестируют огромное количество
Комаровский: Людей тестируют огромное количество
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский обратил внимание на тестирование украинцев на коронавирус.

"Я вижу, что в нашей стране самый крутой бизнес – это тесты. Лучшего бизнеса просто нет. Людей тестируют огромное количество. Причем я пытаюсь понять опять-таки, а какая у нас вообще структура государственная отслеживает качество тестов? Я знаю, что в США регулярно говорят, что "мы изъяли такое-то количество тестов такой-то фирмы", потому что они были неточные. Мы их все время сравниваем… Какой процент тестов ложноотрицательный, ложноположительный? Какая-то структура этим занимается?" – сказал медик.

Комаровский считает, что контроля за этим вопросом в Украине нет.

"Просто я прекрасно понимаю, что, если какие-то тесты у нас массово используются и показывают всякую фигню и вы придете к этой структуре проверять эти тесты, вам дадут денег – и вы пойдете оттуда", – объяснил он.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

15 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в Facebook, что с начала эпидемии COVID-19 в стране сделали более 3,9 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

Также в Украине тестируют методом ИФА (на антитела).

По состоянию на 15 ноября в стране зарегистрировано 535 857 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 681 – за последние сутки. Скончалось 9603 пациента с COVID-19, выздоровело 241 444 человека.

Теги: эпидемия, бизнес, Евгений Комаровский, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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