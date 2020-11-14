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Доктор Комаровский: Ни один канал Украины не обращается ко мне. Потому что знают, что они, собаки, мною управлять не смогут

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что не хочет лезть в "дерьмо" под названием политика.

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Комаровский: Я-то знаю, что я рейтинги делаю
Комаровский: Я-то знаю, что я рейтинги делаю
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что не хочет, чтобы его "затягивали" в политику.

"Мне не нравится. Я не хочу, чтобы меня затягивали в эти процессы. Там дерьмо. Я не хочу туда лезть... Потому что люди опять-таки берут мои программы. Все каналы берут мои программы – тулят их в прямые эфиры, и даже спасибо мне никто не говорит. Просто берут молча все это. Но при этом ни один канал Украины не обращается к Комаровскому. Ни один. Потому что знают, что вы мною управлять, собаки, не сможете, что я буду говорить то, что я хочу", – сказал медик.

По его словам, "информационное пространство у нас сейчас – его цель даже не рейтинги".

"Я-то знаю, что я рейтинги делаю. Их цель – своя информационная политика... Мне не нужны телевизионные каналы. Телевизионные каналы смотрят несчастные бабушки, которые последние деньги относят за "фуфломицин", – объяснил Комаровский.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

Теги: телевидение, рейтинг, Евгений Комаровский, политика, медики
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