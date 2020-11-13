Комаровский: Однажды во время работы в детской реанимации меня украли

Врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как его похитили во время работы в детской реанимации.

"Один раз украли меня. У нас в отделении лежал ребеночек, цыганское дитя, чудесное совершенно, с кишечной инфекцией. Но вы же знаете: из реанимации не выписывают домой. Мы его перевели в обычное отделение. И они в тот же день украли – вместе с мамой забрали домой. А когда привезли домой и распеленали дома, то обнаружили у него подключичный катетер. Ну, и консилиум специалистов собрался, но не понял, что с этим катетером делать", – сказал Комаровский.

По его словам, несмотря на похищение, он помог больному ребенку.

"И решили, что главный и единственный способ что-то с этим сделать – украсть врача-реаниматолога. И когда я вышел из реанимации, меня взяли под мышки два здоровенных хлопца, засунули в автомобиль "Волга" и отвезли в такую замечательную хату… Я тогда как человек, много лет проживший в частном секторе, посмотрел, какие бывают хаты. Когда меня завели в детскую комнату, это был примерно 1989 год, и мама нажала кнопку – и выехал столик с лампой. У меня было: "Что, такое бывает?" Ну что меня тогда потрясло – это субординация у ромов. У папы была "Волга", у старшего сына – "семерка", у младшего – "Таврия". Хотя он мог купить по "Волге" каждому, наверное. Ну, в общем, я вытащил катетер, меня отпустили домой и даже дали бутылку с собой такого коньяка… Я его потом долго берег", – отметил Комаровский.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

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