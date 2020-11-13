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Комаровский: Я их ненавижу. Я отправил отца в чужую страну, потому что, если бы он остался здесь, он бы кричал от боли

Врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как вынужден был говорить матери поскорее увозить отца в Германию.

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Комаровский: Никогда не забуду, как говорил маме: "Мамочка, я понимаю, что вы на месяц приехали, но увози его скорее, потому что, не дай бог, что случится я тут буду ходить и унижаться, выпрашивать каждую ампулку морфия"
Комаровский: Никогда не забуду, как говорил маме: "Мамочка, я понимаю, что вы на месяц приехали, но увози его скорее, потому что, не дай бог, что случится – я тут буду ходить и унижаться, выпрашивать каждую ампулку морфия"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что не смог попрощаться с отцом, который умер в Германии.

Как сказал Комаровский, его родители уехали в Германию в 90-х годах, в том числе из-за проблем со здоровьем; прожили там более 10 лет и умерли от онкологических заболеваний.

"Отец [ушел] быстро очень. Я помню это зрелище. Они приехали сюда ко мне 9 мая. Просто в гости они раз в два года приезжали. Я очень хорошо помню, как они вышли из автобуса, я их встречал. И когда я увидел папу… Ну, я же все-таки врач, я, слава богу, на онкобольных тоже насмотрелся. Я говорю матери: "А у вас все в порядке? Он когда у врача был?" – "Да вроде два месяца назад был – все нормально". Ну, я тут же отвез его к друзьям, мой близкий друг посмотрел его на УЗИ, вышел вот с такими глазами и говорит: "Живого места нет, одни метастазы кругом". И рак легкого совершенно очевидный там был. И я никогда этого не забуду, как я говорю маме: "Мамочка, я понимаю, что вы на месяц приехали, но увози его скорее, потому что, не дай бог, что случится – я тут буду ходить и унижаться, выпрашивать каждую ампулку морфия". И они уехали в мае, и в конце июня он умер", – рассказал врач.

По словам Комаровского, его мать, заболев раком, длительное время принимала обезболивающие препараты.

"Я помню, как она сюда приехала, уже у нее была онкология. У меня друг – хирург, и мы сидели, он ей говорит: "Софья Михайловна, а что вы принимаете?" А она так лезет в сумочку и достает из сумочки флакон 100 миллилитров. "Вот, – говорит, – пью эти капельки". И на этом флаконе написано: "Морфий". То есть она поперлась через границу нашу, блин, с этим флаконом. Ей в голову даже не могло прийти, что, если бы кто-то этой бабке заглянул в сумочку, ее бы там арестовали", – рассказал он.

Комаровский отметил, что в семье эту тему не обсуждают.

"Я вот честно тебе скажу: для меня это такая больная тема – я их ненавижу. Я не смог проводить собственного отца. Понимаешь? Я его отправил в чужую страну, потому что, если бы он остался здесь, он бы кричал от боли. Я его должен был туда отправить. Я еле-еле успел добраться и попрощаться с мамой. У меня и мыслей не могло быть, что она была бы здесь. Через какие бы муки она прошла?!" – добавил медик.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью. 

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Германия, Харьков, смерть, рак, больница, Евгений Комаровский, онкология, родители
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