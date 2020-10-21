Потеря обоняния – диагностический симптом COVID-19. Тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия

Именно исчезновение обоняния является наиболее характерным для COVID-19 симптомом, поэтому было проведено множество исследований. И оказалось, что вирус, условно говоря, поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование. И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу.

Исчезновение обоняния, а часто и вкуса, очень характерно, причем при отсутствии насморка, именно для коронавируса. При гриппе тоже часто пропадает нюх, но это случается по другим причинам – нос заложен, куча соплей, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет.

Поэтому именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия. Например, если вы учитель в школе или отвечаете за проведение термометрии и допуск к работе на своем предприятии, то потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет – отправляем домой.

Но главное во всем этом достаточно оптимистично – при коронавирусе необратимого поражения нейронов, чувствительных к запахам и вкусу, не происходит. Раньше или позже все восстановится. Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда – до трех месяцев. И с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий.

К сожалению, повлиять на этот процесс человек не может. Так что никакие примочки, таблетки, травки и прочее нюх вам быстрее не вернут.

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора