ГОРДОН
 
 
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский

Врач-педиатр.


все материалы автора

Потеря обоняния – диагностический симптом COVID-19. Тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Именно исчезновение обоняния является наиболее характерным для COVID-19 симптомом, поэтому было проведено множество исследований. И оказалось, что вирус, условно говоря, поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование. И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу.

Исчезновение обоняния, а часто и вкуса, очень характерно, причем при отсутствии насморка, именно для коронавируса. При гриппе тоже часто пропадает нюх, но это случается по другим причинам – нос заложен, куча соплей, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет.

Поэтому именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия. Например, если вы учитель в школе или отвечаете за проведение термометрии и допуск к работе на своем предприятии, то потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет – отправляем домой.

Но главное во всем этом достаточно оптимистично – при коронавирусе необратимого поражения нейронов, чувствительных к запахам и вкусу, не происходит. Раньше или позже все восстановится. Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда – до трех месяцев. И с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий.

К сожалению, повлиять на этот процесс человек не может. Так что никакие примочки, таблетки, травки и прочее нюх вам быстрее не вернут. 

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: грипп, Евгений Комаровский, температура, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Реал" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Реал" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля
Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля G
Владимир ПОПОВ
  Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен"
  Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS