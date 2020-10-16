"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море

Украинский педиатр Евгений Комаровский обнародовал фото празднования своего дня рождения.

Комаровский: Тортика не было Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 15 октября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен за столом с бокалом в руке. Перед ним на тарелке стоит разрезанная дыня, в которую вставлены горящие свечи.

"Ключевой момент празднования дня рождения в море. Тортика не было, свечи втыкали в дыню. Очень прикольненько получилось!" – написал он.

9 октября Комаровский сообщил подписчикам в Instagram, что отправляется в долгожданный отпуск. Он находится в Турции.

15 октября Евгению Комаровскому исполнилось 60 лет. Он родился в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.

В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий программы "Школа доктора Комаровского".