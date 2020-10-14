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14 октября, 2020
 
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"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей

По словам украинского педиатра Евгения Комаровского, совместные путешествия с детьми повышают шансы на нескучную жизнь после того, как они вырастут.

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Комаровский: Путешествуйте с детьми
Комаровский: Путешествуйте с детьми
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 14 октября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями Дмитрием и Андреем. 

"Вот этих мальчишек я с малолетства брал с собой везде. И вот результат – я их водил в походы на байдарках, а теперь они меня катают на яхте. Путешествуйте с детьми – прекрасная инвестиция, значительно повышающая ваши шансы на веселую и нескучную жизнь после того, как дети вырастут!" – написал он. 

Комаровский в 1981 году женился на однокурснице Екатерине. "Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло", – написал в автобиографии Комаровский.

В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). У Комаровского есть два внука и внучка.

В апреле 2020 года Комаровский поделился с подписчиками совместным фото с семилетним внуком, а 27 сентября разместил в сети фотографию внучки

9 октября Комаровский сообщил подписчикам в Instagram, что отправляется в долгожданный отпуск.

Теги: Евгений Комаровский, дети, путешествия, яхта, отдых
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