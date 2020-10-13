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Комаровский: У меня ощущение агонии государства. У Зеленского уже не получится

Украинский педиатр Евгений Комаровский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что у президента Владимира Зеленского уже не выйдет реализовать обещанное и сейчас он должен подготовить почву для того, чтобы его преемник не повторил те же ошибки.

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Комаровский: Я Володю, Владимира Александровича очень люблю... Но данная ситуация сложная
Комаровский: Я Володю, Владимира Александровича очень люблю... Но данная ситуация сложная
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр Евгений Комаровский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что разочарован происходящим в Украине после избрания Владимира Зеленского президентом.

Комаровский напомнил, что поддерживал Зеленского во втором туре выборов. Гордон уточнил, не жалеет ли он об этом.

"А какой у меня был выбор? [Во второй тур вышли пятый президент Петр Порошенко и Зеленский]. Что, у меня был выбор? Я еще в интервью твоей жене сказал, что человеку, который организует травлю Комаровского, я на этапе выборов не дам стать президентом. Я выйду и всем своим скажу, чтобы за него не голосовали. Да, вне всякого сомнения: [Порошенко организовывал травлю на меня]", – сказал Комаровский.

Он рассказал, что это произошло после интервью Гордону, которое он дал в 2018 году. В том интервью доктор, в частности, заявил, что, если бы он стал главой государства, то поехал бы с президентом РФ Владимиром Путиным на рыбалку. Журналист переспросил, уверен ли Комаровский, что к травле причастен именно Порошенко.

"А кто еще? Кто этих "порохоботов" на меня травил, которые тысячами приходили, писали гадости, пытались заблокировать страницу доктора Комаровского, медицинскую страницу? Я не люблю Петра Алексеевича. [Это] мужчина, который врет, смотрит и врет, – сказал Комаровский. – Но вся беда в том, что у Петра Алексеевича хоть лозунги были, а у Владимира Александровича лозунгов нет. Никаких. Мы не знаем ничего".

Комаровский рассказал, что последний раз разговаривал с Зеленским в прошлом году.

"Владимир Александрович перед выборами в Раду [летом 2019 года] мне позвонил, спросил, не готов ли я пойти в команду ["Слуги народа"]. Я ответил: "Спасибо, я хочу быть вне системы, хочу быть независимым человеком, но в любом случае готов быть рядом, подсказывать, советовать". – "То есть внештатный советник?" Я сказал: "Да". Владимир Александрович ответил: "Хорошо". Все. Больше не общались. И я всегда знаю, почему [так происходит]. Наверняка рядом с Владимиром Александровичем появились люди, к которым он прислушивается. Я-то не могу быть рядом, я в Харькове живу. Что они говорили про меня? Я не знаю. Про меня всю жизнь говорят гадости. Про то, что я шарлатан, что я шоумен, что я поубивал кучу детей в своей жизни и съел их..." – сказал Комаровский.

Он отметил, что наибольшее разочарование вызывают люди, которые окружают президента.

"У меня сейчас все время ощущение агонии. Агонии государства! Когда реально крутые люди, профессионалы на хрен никому не нужны, а какая-то шантрапа бегает вокруг президента... Нет-нет, я не буду [называть фамилии], но шантрапа бегает вокруг президента! Люди без образования, без интеллекта, которые вообще ни хрена не понимают в элементарном", – отметил доктор.

В качестве примера он привел страницу президента Зеленского в Instagram, где 9,5 млн подписчиков.

"Это единственный человек в Украине, у кого подписчиков больше, чем у меня (в Instagram на страницу Комаровского подписано 8,7 млн человек. "ГОРДОН"). Меня это волнует. [Как-то] я открываю этот Instagram и вижу, что в ленте из трех фотографий президента на двух у него пополам обрезана голова. То есть у людей, которые ведут Instagram главы государства, не хватает ума разместить фотографию в ленте Instagram так, чтобы у президента была целая голова, а не пополам разрезанная. Это называется профессионализм! Вне всякого сомнения, трудно найти специалиста в международных отношениях, но найти специалиста, который разбирается в Instagram [проще]. Я вам 18-летних детей понахожу, которые сделают страницу президента ути-пути", – сказал Комаровский.

Скриншот: zelenskiy_official / Instagram
Скриншот: zelenskiy_official / Instagram

Доктор отметил, что сейчас ему очень жалко Зеленского.

"Я Володю, Владимира Александровича очень люблю... Но данная ситуация сложная. Потому что тебе все время надо принимать очень жесткие решение и нельзя никому верить. Никому!" – сказал Комаровский.

По его мнению, у Зеленского "ни фига не получается".

"И уже не получится. Надо срочно, как мне кажется, собраться и изо всех сил подготовить почву для того, чтобы преемник не мог повторить те же ошибки. [Нужно] протянуть сокращение Рады, разогнать все, что можно разогнать", – сказал Комаровский.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона"Трансляция начнется в 18.00.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в сентябре 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 31,8% респондентов, а Порошенко – 18,9%.

Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, выборы, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский
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