"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках

Украинский педиатр Евгений Комаровский 9 октября на своей странице в Instagram разместил фото, сделанное в аэропорту Харькова.
На фото Комаровский запечатлен в кепке, очках и защитной маске.
"Долгожданный очень сильно заслуженный отпуск! Семь месяцев не летал. Готов к активному отдыху!" – подписал фото доктор.
"Доктор, вы ли это?" – отреагировали на фото фолловеры.
"Не сразу узнал", – прокомментировал снимок один из подписчиков доктора.
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Долгожданный очень сильно заслужений отпуск! 7 месяцев не летал. Готов к активному отдыху! #еок
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.
В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".