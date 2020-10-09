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09 октября, 2020
 
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"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках

Украинский педиатр Евгений Комаровский поделился в сети снимком, сделанным в аэропорту. По словам доктора, он отправляется на отдых.

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Комаровский: Семь месяцев не летал
Комаровский: Семь месяцев не летал
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 9 октября на своей странице в Instagram разместил фото, сделанное в аэропорту Харькова.

На фото Комаровский запечатлен в кепке, очках и защитной маске.

"Долгожданный очень сильно заслуженный отпуск! Семь месяцев не летал. Готов к активному отдыху!" – подписал фото доктор.

"Доктор, вы ли это?" – отреагировали на фото фолловеры.

"Не сразу узнал", – прокомментировал снимок один из подписчиков доктора.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.

В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".

Теги: Харьков, аэропорт, Евгений Комаровский, отдых
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