"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках

Украинский педиатр Евгений Комаровский поделился в сети снимком, сделанным в аэропорту. По словам доктора, он отправляется на отдых.

Комаровский: Семь месяцев не летал Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 9 октября на своей странице в Instagram разместил фото, сделанное в аэропорту Харькова.

На фото Комаровский запечатлен в кепке, очках и защитной маске.

"Долгожданный очень сильно заслуженный отпуск! Семь месяцев не летал. Готов к активному отдыху!" – подписал фото доктор.

"Доктор, вы ли это?" – отреагировали на фото фолловеры.

"Не сразу узнал", – прокомментировал снимок один из подписчиков доктора.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.

В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".