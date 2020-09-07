Комаровский показал себя "слегка во хмелю"

Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как нужно проводить "правильный выходной".

Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен во время отдыха на реке.

Доктор позирует в кадре, украсив себя веткой хмеля.

"Во хмелю слегка. Правильный выходной – друзья, свежий воздух, окружающая красота", – подписал снимок Комаровский.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.

В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".