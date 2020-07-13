"Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе". Комаровский показал, как нужно правильно отмечать День рыбака

Украинский доктор Евгений Комаровский поделился фотографиями, сделанными во время рыбалки на реке Днепр.

Украинский доктор Евгений Комаровский, который в свободное от работы время увлекается рыбалкой, заявил, что для настоящего рыбака процесс ловли не имеет никакого отношения к количеству пойманной рыбы. Об этом он рассказал в Instagram.

"С просторов реки Днепр поздравляю с Днем рыбака! Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе. Особенно, когда лето и жара, и надо думать, что с этой рыбой делать, чтобы не пропала. Рыбалка – это красота вокруг, друзья, свежий воздух и замечательное время, когда в голову не лезут всякие страсти и глупости", – заявил доктор.

Спустя сутки Комаровский обнародовал панорамное фото, на котором запечатлено Каменское водохранилище, назвав его "итогом правильно проведенного Дня рыбака".

День рыбака был учрежден в 1995 году указом президента Леонида Кучмы. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

Комаровский в своем микроблоге часто делится снимками улова и рассказывает, как приготовить рыбу.

В начале июня доктор заставил подписчиков глотать слюни, обнародовав фото копченых окуней, которых поймал на рыбалке.