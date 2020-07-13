"Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе". Комаровский показал, как нужно правильно отмечать День рыбака

Украинский доктор Евгений Комаровский, который в свободное от работы время увлекается рыбалкой, заявил, что для настоящего рыбака процесс ловли не имеет никакого отношения к количеству пойманной рыбы. Об этом он рассказал в Instagram.
"С просторов реки Днепр поздравляю с Днем рыбака! Рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе. Особенно, когда лето и жара, и надо думать, что с этой рыбой делать, чтобы не пропала. Рыбалка – это красота вокруг, друзья, свежий воздух и замечательное время, когда в голову не лезут всякие страсти и глупости", – заявил доктор.
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С просторов реки Днепр поздравляю с Днём рыбака! Всем кто "не понимает" объясняю: рыбалка не имеет никакого отношения к рыбе. Особенно когда лето и жара, и надо думать, что с этой рыбой делать, чтоб не пропала (идеальное решение - отпускать). Рыбалка - это красота вокруг, друзья, свежий воздух и замечательное время, когда в голову не лезут всякие страсти и глупости. Поздравляю причастных и сочувствующих! #еок
Спустя сутки Комаровский обнародовал панорамное фото, на котором запечатлено Каменское водохранилище, назвав его "итогом правильно проведенного Дня рыбака".
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Открытка, по итогам правильно проведённого Дня рыбака. Днепр. Вечер. #еок_закаточнаяколлекция #еок
День рыбака был учрежден в 1995 году указом президента Леонида Кучмы. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.
Комаровский в своем микроблоге часто делится снимками улова и рассказывает, как приготовить рыбу.
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Целый день дождь стеной. И всю ночь тоже. Но мы ловим рыбу в любую погоду. Тем более, что к вечеру дождь стих и сейчас мы будем жарить карасей. #еок
В начале июня доктор заставил подписчиков глотать слюни, обнародовав фото копченых окуней, которых поймал на рыбалке.