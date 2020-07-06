"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни

Доктор Евгений Комаровский провел минувшие выходные на рыбалке. Об этом он рассказал в Instagram, показав на фото свой улов.
По словам Комаровского, пережить дневную жару ему помогли лодка, шапка, холодильник и возможность при необходимости окунуться в водоем.
"А вечером даже начали клевать окуни, и этих окуней в воскресенье закоптили. На третьем фото можно на это копченое чудо посмотреть, глотая слюни", – рассказал он.
"Нельзя так над людьми издеваться. Запах этой красоты даже через Instagram слышно", – оценили фото копченых карасей его подписчики.
"Очень аппетитные окуни!" – согласились с доктором фолловеры.
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#гуляемвлюбуюпогоду Продолжаем фотоотчет о субботней рыбалке. Гулять в любую погоду в +38 сложно, но в лодке, в шапке, с холодильником и с возможностью в любой момент поплавать - вполне даже можно. А вечером даже начали клевать окуни и этих окуней в воскресенье закоптили - на фото N3 можно на это копченое чудо посмотреть, глотая слюни... #еок
Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.
В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".