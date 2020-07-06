"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни

Доктор Евгений Комаровский поделился с подписчиками в соцсетях снимками, сделанным во время отдыха на водоеме.

Комаровский: А вечером даже начали клевать окуни Фото: uakomar / Instagram

Доктор Евгений Комаровский провел минувшие выходные на рыбалке. Об этом он рассказал в Instagram, показав на фото свой улов.

По словам Комаровского, пережить дневную жару ему помогли лодка, шапка, холодильник и возможность при необходимости окунуться в водоем.

"А вечером даже начали клевать окуни, и этих окуней в воскресенье закоптили. На третьем фото можно на это копченое чудо посмотреть, глотая слюни", – рассказал он.

"Нельзя так над людьми издеваться. Запах этой красоты даже через Instagram слышно", – оценили фото копченых карасей его подписчики.

"Очень аппетитные окуни!" – согласились с доктором фолловеры.

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.

В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".