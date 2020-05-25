"На это можно смотреть бесконечно". Комаровский показал в небе крокодила

Доктор Евгений Комаровский поделился снимком, который, по его мнению, является иллюстрацией к сказке Корнея Чуковского "Краденое солнце".

Доктор Евгений Комаровский опубликовал в Instagram снимок неба. На фото, по мнению доктора, одно из облаков, за которым скрылось солнце, очертаниями напоминает крокодила.

По словам Комаровского, снимок является природной фотоиллюстрацией к сказке Корнея Чуковского "Краденое солнце.

"Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил!" – подписал фотографию Комаровский.

Подписчики доктора оценили красоту природы, запечатленную на фото.

"Вот это да ! Точно крокодил проглотил!" – прокомментировали публикацию фолловеры.

"А ведь точно!" – разделили взгляд доктора подписчики.

"Точно крокодил! Надо же", – комментируют пост пользователи Instagram.

"На это можно смотреть бесконечно!" – считают фолловеры Комаровского.

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в областной харьковской детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную медицинскую клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".



