"На это можно смотреть бесконечно". Комаровский показал в небе крокодила

Доктор Евгений Комаровский опубликовал в Instagram снимок неба. На фото, по мнению доктора, одно из облаков, за которым скрылось солнце, очертаниями напоминает крокодила.
По словам Комаровского, снимок является природной фотоиллюстрацией к сказке Корнея Чуковского "Краденое солнце.
"Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил!" – подписал фотографию Комаровский.
Подписчики доктора оценили красоту природы, запечатленную на фото.
"Вот это да ! Точно крокодил проглотил!" – прокомментировали публикацию фолловеры.
"А ведь точно!" – разделили взгляд доктора подписчики.
"Точно крокодил! Надо же", – комментируют пост пользователи Instagram.
"На это можно смотреть бесконечно!" – считают фолловеры Комаровского.
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- Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил! - вот такая сегодня иллюстрация Чуковского! #еок
Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в областной харьковской детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную медицинскую клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".