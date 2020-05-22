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23 мая, 2020
 
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"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото

Доктор Евгений Комаровский обнародовал снимок, на котором запечатлен в футболке с оригинальным принтом.

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Комаровский родился в 1960 году в Харькове
Комаровский родился в 1960 году в Харькове
Фото: uakomar / Instagram

Доктор Евгений Комаровский в Instagram поделился с подписчиками новой фотографией. В кадре Комаровский позирует в футболке, на которой изображен еж с бутылкой, похожей на бутылку водки. 

"Как вам футболочка?" – поинтересовался у подписчиков доктор. 

"Вы в футболке прекрасны, ежик с санитайзером пришел вовремя",– отреагировали на фото Комаровского фолловеры. 

"А бутылка с каким напитком у ежика? Или это спирт для санитайзера?" – интересуются подписчики. 

"Ежик – профессиональный вирусолог", – шутят в комментариях пользователи. 

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в областной харьковской детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную медицинскую клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".

Теги: Украина, Евгений Комаровский
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