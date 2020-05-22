"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото

Доктор Евгений Комаровский обнародовал снимок, на котором запечатлен в футболке с оригинальным принтом.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове Фото: uakomar / Instagram

Доктор Евгений Комаровский в Instagram поделился с подписчиками новой фотографией. В кадре Комаровский позирует в футболке, на которой изображен еж с бутылкой, похожей на бутылку водки.

"Как вам футболочка?" – поинтересовался у подписчиков доктор.

"Вы в футболке прекрасны, ежик с санитайзером пришел вовремя",– отреагировали на фото Комаровского фолловеры.

"А бутылка с каким напитком у ежика? Или это спирт для санитайзера?" – интересуются подписчики.

"Ежик – профессиональный вирусолог", – шутят в комментариях пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как вам футболочка? #еок Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar) 21 Май 2020 в 5:10 PDT

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в областной харьковской детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную медицинскую клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".