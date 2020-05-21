"Машина просто огонь". Комаровский показал свой внедорожник

Доктор Евгений Комаровский во время карантина много времени проводит на свежем воздухе, публикуя на своей странице в Instagram фото природы.

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram поделился с подписчиками снимками природы, сделанными в селе Малая Рублевка Полтавской области. На одном из фото доктор запечатлен на фоне своей машины – внедорожника черного цвета.

"Гуляем по весне", – подписал публикацию доктор.

"Видно, что вы очень любите природу, просто наслаждаетесь ею и делитесь с нами", – отреагировали на публикацию подписчики Комаровского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Гуляем по весне... #еок Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar) 20 Май 2020 в 5:32 PDT

"Машина просто огонь, а поля – ляпота для глаз", – пишут фолловеры.

"Ну и "корыто" у вас, доктор", – комментируют публикацию подписчики.