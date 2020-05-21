"Машина просто огонь". Комаровский показал свой внедорожник

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram поделился с подписчиками снимками природы, сделанными в селе Малая Рублевка Полтавской области. На одном из фото доктор запечатлен на фоне своей машины – внедорожника черного цвета.
"Гуляем по весне", – подписал публикацию доктор.
"Видно, что вы очень любите природу, просто наслаждаетесь ею и делитесь с нами", – отреагировали на публикацию подписчики Комаровского.
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"Машина просто огонь, а поля – ляпота для глаз", – пишут фолловеры.
"Ну и "корыто" у вас, доктор", – комментируют публикацию подписчики.
Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института Комаровский работал в областной харьковской детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную медицинскую клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".