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21 мая, 2020
 
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"Машина просто огонь". Комаровский показал свой внедорожник

Доктор Евгений Комаровский во время карантина много времени проводит на свежем воздухе, публикуя на своей странице в Instagram фото природы.

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Комаровский: Гуляем по весне
Комаровский: Гуляем по весне
Фото: uakomar / Instagram

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram поделился с подписчиками снимками природы, сделанными в селе Малая Рублевка Полтавской области. На одном из фото доктор запечатлен на фоне своей машины – внедорожника черного цвета. 

"Гуляем по весне", – подписал публикацию доктор. 

"Видно, что вы очень любите природу, просто наслаждаетесь ею и делитесь с нами", – отреагировали на публикацию подписчики Комаровского.

"Машина просто огонь, а поля – ляпота для глаз", – пишут фолловеры. 

"Ну и "корыто" у вас, доктор", – комментируют публикацию подписчики. 

Фото: uakomar / Instagram
Фото: uakomar / Instagram

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института Комаровский работал в областной харьковской детской инфекционной клинической больницеВ 2006 году открыл собственную медицинскую клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского". 

Теги: Украина, Полтава, карантин, Евгений Комаровский
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