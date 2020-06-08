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08 июня, 2020
 
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Комаровский: Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там нет дезинфекторов, чего туда ходить?

Доктор Евгений Комаровский рекомендует летом тренироваться на улице, не забывая использовать санитайзер при смене снарядов.

Комаровский: Лето в помощь множество тренажеров есть на свежем воздухе
Комаровский: Лето в помощь – множество тренажеров есть на свежем воздухе
Фото: uakomar / Instagram

Доктор Евгений Комаровский считает, что посещение тренажерного зала – верный способ заболеть коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

"С тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют. А что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения", – заявил доктор.

По словам Комаровского, он не может дать однозначный ответ на вопрос, ходить или не ходить в тренажерный зал после ослабления карантина. 

"Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там не выполняются нормы, если на каждом углу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходить?" – считает Комаровский.

При этом он подчеркнул, что если администрация зала придерживается всех санитарных норм, включая проветривание помещений и организацию безопасной дистанции между посетителями, есть шанс тренироваться без риска заразиться.

"А если все же опасаетесь, то лето в помощь – множество тренажеров есть на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер при смене снарядов", – подытожил он. 

По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195.

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок. 

Теги: Украина, эпидемия, карантин, Евгений Комаровский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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