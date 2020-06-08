Комаровский: Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там нет дезинфекторов, чего туда ходить?

Доктор Евгений Комаровский рекомендует летом тренироваться на улице, не забывая использовать санитайзер при смене снарядов.

Доктор Евгений Комаровский считает, что посещение тренажерного зала – верный способ заболеть коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

"С тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют. А что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения", – заявил доктор.

По словам Комаровского, он не может дать однозначный ответ на вопрос, ходить или не ходить в тренажерный зал после ослабления карантина.

"Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там не выполняются нормы, если на каждом углу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходить?" – считает Комаровский.

При этом он подчеркнул, что если администрация зала придерживается всех санитарных норм, включая проветривание помещений и организацию безопасной дистанции между посетителями, есть шанс тренироваться без риска заразиться.

"А если все же опасаетесь, то лето в помощь – множество тренажеров есть на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер при смене снарядов", – подытожил он.

По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195.

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.