59-летний Комаровский показал, как выглядел в студенческие годы

По словам доктора Евгения Комаровского, в 20-летнем возрасте он, будучи студентом четвертого курса мединститута, работал в отделении реанимации.

Учебу в мединституте Комаровский совмещал с работой в отделении реанимации Фото: uakomar / Instagram

59-летний доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram разместил архивное фото, на котором запечатлен в 20-летнем возрасте. Публикацию доктор посвятил Дню медика, который отмечается в Украине в третье воскресенье июня.

В подписи к снимку Комаровский рассказал, что в 20 лет совмещал учебу на четвертом курсе Харьковского медицинского института с работой в отделении реанимации Института общей и неотложной хирургии.

"Здесь мне 20 лет. Медбрат отделения реанимации НИИ общей и неотложной хирургии. И одновременно студент четвертого курса мединститута", – написал он.

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".