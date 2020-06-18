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18 июня, 2020
 
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Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами

По словам доктора Евгения Комаровского, попробовать свою любимую еду он может только летом в гостях у друзей.

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Комаровский: Есть у нас чудесная традиция в июне мы отправляемся к друзьям
Комаровский: Есть у нас чудесная традиция – в июне мы отправляемся к друзьям
Фото: uakomar / Instagram

Доктор Евгений Комаровский рассказал в Instagram, что его любимой едой является клубника в сочетании с мороженым. 

"Клубника с мороженым – любимая еда! Есть у нас чудесная традиция – в июне мы отправляемся к друзьям, которые выращивают очень крупную клубнику. И мы ее даже не едим, а пожираем килограммами, заедая мороженым. Огромная куча калорий, но традиции – это святое!" – рассказал доктор. 

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".

Теги: Евгений Комаровский, клубника
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