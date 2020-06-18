Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами

Доктор Евгений Комаровский рассказал в Instagram, что его любимой едой является клубника в сочетании с мороженым.
"Клубника с мороженым – любимая еда! Есть у нас чудесная традиция – в июне мы отправляемся к друзьям, которые выращивают очень крупную клубнику. И мы ее даже не едим, а пожираем килограммами, заедая мороженым. Огромная куча калорий, но традиции – это святое!" – рассказал доктор.
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Клубника с мороженным - любимая еда! Давние подписчики моей странички конечно же в курсе, а для новеньких рассказываю: итак, есть у нас чудесная традиция - в июне мы отправляемся в деревню к моим друзьям, которые выращивают бройлерную, в смысле очень крупную, клубнику. И мы её даже не едим, а пожираем килограммами, заедая мороженным. В общем огромная куча калорий, но традиции - это святое! #еок
Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице. В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".