Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты

Украинский доктор Евгений Комаровский поделился в сети снимком, сделанным на берегу Ворсклы.

Комаровский мечтает о домике в деревне на берегу реки Фото: uakomar / Instagram

Украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен берег реки Ворсклы, переходящий в огород.

"Идеальный домик в деревне – это когда огород заканчивается вот так. Мечта! Река Ворскла, Сумская область", – подписал он фото.

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.

В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".