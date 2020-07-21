Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты

Украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен берег реки Ворсклы, переходящий в огород.
"Идеальный домик в деревне – это когда огород заканчивается вот так. Мечта! Река Ворскла, Сумская область", – подписал он фото.
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Идеальный домик в деревне - это когда огород заканчивается вот так... Мечта! Река Ворскла, Сумская область. #еок
Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.
В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".