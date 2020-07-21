Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2020
 
Новости

Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты

Украинский доктор Евгений Комаровский поделился в сети снимком, сделанным на берегу Ворсклы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комаровский мечтает о домике в деревне на берегу реки
Комаровский мечтает о домике в деревне на берегу реки
Фото: uakomar / Instagram

Украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен берег реки Ворсклы, переходящий в огород.

"Идеальный домик в деревне – это когда огород заканчивается вот так. Мечта! Река Ворскла, Сумская область", – подписал он фото.

Евгений Комаровский родился в 1960 году в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.

В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского".

Теги: Украина, Сумы, Сумская область, Евгений Комаровский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж
Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж
Елена ПОСКАННАЯ
  Мэр Мариуполя Бойченко: Сегодня завоевать Мариуполь невозможно
  Мэр Мариуполя Бойченко: Сегодня завоевать Мариуполь невозможно
Дмитрий ГОРДОН
  Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов
  Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Мать Маска показала его младшую сестру
Мать Маска показала его младшую сестру
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS