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28 сентября, 2020
 
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"Повезло". Комаровский показал внучку

Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что день рождения внучки отмечали на свежем воздухе.

Комаровский: Гуляем!
Комаровский: Гуляем!
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 27 сентября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен вместе со своей внучкой. 

"День рождения любимой внучки! Гуляем! Конечно, на свежем воздухе. Повезло. И с внучкой, и с погодой", – подписал он фото. 

"На дедушку похожа", – отметили сходство подписчики Комарова. 

"Внучка очень похожа на вас", – прокомментировали фото пользователи сети.

Комаровский в 1981 году женился на однокурснице Екатерине. "Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло", – написал в автобиографии Комаровский.

В браке у пары родилось двое сыновей. У Комаровского есть два внука и внучка.

В апреле 2020 года Комаровский поделился с подписчиками совместным фото с семилетним внуком.

Теги: Евгений Комаровский, дети, врач
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