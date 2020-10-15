Комаровский в тельняшке празднует день рождения в море

Украинский педиатр Евгений Комаровский 14 октября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в тельняшке, у руля яхты.
"Это была отличная идея встретить день рождения в море! И как здорово, что все получилось! Чудесная погода, замечательная компания, вкусная еда, отсутствие телевизора – что еще надо, чтобы спокойно встретить и проводить! Хочу пожелать себе здоровья, оптимизма, поменьше нервничать и научиться, став в конце-то концов совсем взрослым, не обращать внимания... Спасибо всем, кто рядом – и реально, и виртуально, – за терпение, взаимопонимание, за дружбу и любовь!" – написал он.
Комаровский отдыхает в Турции.
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Это была отличная идея, встретить день рождения в море! И как здорово, что всё получилось! Чудесная погода, замечательная компания, вкусная еда, отсутствие телевизора - что ещё надо, чтоб спокойно встретить и проводить! Хочу пожелать себе здоровья, оптимизма, поменьше нервничать и научиться, став в конце то концов совсем взрослым, не обращать внимания... Спасибо всем кто рядом - и реально, и виртуально - за терпение, взаимопонимание, за дружбу и любовь! #докторкомаровский #др #праздник #еок #отдых #природа #море
9 октября Комаровский сообщил подписчикам в Instagram, что отправляется в долгожданный отпуск.
15 октября Евгению Комаровскому исполняется 60 лет. Он родился в Харькове. После окончания Харьковского медицинского института работал в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.
В 2006 году открыл собственную клинику "Клиником". Комаровский – автор книг о здоровье и воспитании детей и ведущий программы "Школа доктора Комаровского".