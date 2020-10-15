"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка

Российский певец Владимир Пресняков 13 октября в Instagram опубликовал фото со своей женой, певицей Натальей Подольской, и с сыном Артемием. На фото Подольская запечатлена с округлившимся животом.
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"Хорошенький беременяш", – написала подписчица simonenko1282.
"Скоро-скоро талантливых Пресняковых станет больше!" – отметила aid_way.
13 октября подписчики российского певца Владимира Преснякова после его публикации в микроблоге снимка супруги и сына, на котором были указаны дата и время, принялись поздравлять артиста с возможным пополнением в семье.
В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.