"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка

Российский певец Владимир Пресняков поделился семейным снимком с супругой Натальей Подольской и сыном Артемием.

Пресняков и Подольская живут в браке с 2010 года Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков 13 октября в Instagram опубликовал фото со своей женой, певицей Натальей Подольской, и с сыном Артемием. На фото Подольская запечатлена с округлившимся животом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 14 Окт 2020 в 11:55 PDT

"Хорошенький беременяш", – написала подписчица simonenko1282.

"Скоро-скоро талантливых Пресняковых станет больше!" – отметила aid_way.

13 октября подписчики российского певца Владимира Преснякова после его публикации в микроблоге снимка супруги и сына, на котором были указаны дата и время, принялись поздравлять артиста с возможным пополнением в семье.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.