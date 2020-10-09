"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы

Беременная супруга российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская заявила, что хамский разговор с оператором канализационной службы выбил ее из колеи.

Беременная супруга российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская пожаловалась на хамское поведение оператора канализационной службы, за помощью к которой она вынуждена была обратиться. Об этом певица рассказала 9 октября в Instagram.

"У нас засорилась канализация. Вызвали службу. Утром разбудил звонок оператора, который отчитывал меня, как девочку", – написала артистка.

По словам Подольской, оператор настаивал, что она должна была сообщить им схему проезда для их спецмашины к ним на территорию. Певица призналась, что не выдержала разговора и бросила трубку.

Подольская отметила, что вскоре после случившегося оператор извинился за свое поведение.

"Беда в том, что такая хамская неадекватность выбивает меня напрочь из колеи", – резюмировала певица, призвав оставаться адекватными в любых ситуациях.

В 2010 году Подольская после пяти лет отношений вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова, который старше ее на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

13 августа поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.

14 августа певица сообщила, что находится в положении.