"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы

Беременная супруга российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская пожаловалась на хамское поведение оператора канализационной службы, за помощью к которой она вынуждена была обратиться. Об этом певица рассказала 9 октября в Instagram.
"У нас засорилась канализация. Вызвали службу. Утром разбудил звонок оператора, который отчитывал меня, как девочку", – написала артистка.
По словам Подольской, оператор настаивал, что она должна была сообщить им схему проезда для их спецмашины к ним на территорию. Певица призналась, что не выдержала разговора и бросила трубку.
Подольская отметила, что вскоре после случившегося оператор извинился за свое поведение.
"Беда в том, что такая хамская неадекватность выбивает меня напрочь из колеи", – резюмировала певица, призвав оставаться адекватными в любых ситуациях.
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Поговорим про неадекватность .... У нас засорилась канализация в доме . Вызвали службу. Утром разбудил звонок оператора , которыи * отчитывал меня , как девочку , потому что я не сообщила ему, что машина должна заехать через грузовое кпп. На мои вялые оправдания из серии , откуда я знала какая у вас машина и что еще * и номер нужен и я вам сеи * час схему проезда пришлю , он продолжал меня отчитывать . И вот ситуация - мне вроде они очень нужны и я их жду , а им видимо тоже нужно денег заработать .... в итоге я в сердцах бросила трубку , сказав , что нечего меня отчитывать . Но схему выслала . Потом он извинялся. Узнав про мое положение , извинялся еще * сильнее ... И вот я думаю , как часто эмоции захле * стывают разум совершенно напрасно . Беда в том , что такая хамская неадекватность выбивает меня напрочь из колеи . Как хорошо , что со мнои * случился этот разговор , а не с мамои * , которои * 71 год. Она бы наверное пила таблетки от давления ((( . Я к чему , друзья! Я призываю к адекватности в любых ситуациях Надо друг друга жалеть Фото с засором у меня нет Но есть фото с цветами! Пускаи * те больше цветов в свою жизнь !!!! У кого какие истории?
В 2010 году Подольская после пяти лет отношений вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова, который старше ее на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
13 августа поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.
14 августа певица сообщила, что находится в положении.