Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото

38-летняя российская певица Наталья Подольская 14 августа разместила в сети снимок, на котором запечатлена в сдельном купальнике, подчеркивающим округлившийся живот.
"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", – подписала она фото.
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В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
13 августа поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна и принялись ее поздравлять, однако тогда певица не отреагировала на комментарии.