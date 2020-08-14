Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото

Супруга российского певца Владимира Преснякова Наталья Подольская беременна во второй раз.

Подольская: Считаю, Пресняковых должно быть много Фото: nataliapodolskaya / Instagram

38-летняя российская певица Наталья Подольская 14 августа разместила в сети снимок, на котором запечатлена в сдельном купальнике, подчеркивающим округлившийся живот.

"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Просто я считаю , что Пресняковых должно быть много Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 14 Авг 2020 в 5:19 PDT

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

13 августа поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна и принялись ее поздравлять, однако тогда певица не отреагировала на комментарии.