"Достучаться до небес". Пресняков выпустил клип. Видео
На YouTube-канале Velvet Music разместили клип на трек "Достучаться до небес" российского певца Владимира Преснякова. Режиссер – Serghey Grey. В ролике как таковой сюжет отсутствует. Пресняков появляется в кадре на сцене на фоне грозового неба и пламени. Также в клипе хореографическую постановку демонстрирует танцовщица. В отдельных эпизодах она в тандеме с певцом устраивает представление в жанре театра теней.
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