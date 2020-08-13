"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото

38-летняя российская певица белорусского происхождения Наталья Подольская 13 августа разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена в компании мужа, 52-летнего певца Владимира Преснякова, пятилетнего сына Артемия и семьи своей сестры Юлианы Подольской.
Подписчики певицы предположили по фото, что Подольская находится в положении.
"Наташа! Очень рада, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы!" – поздравляют Подольскую ее фолловеры.
"Наталья, вы так этого хотели!" – пишут в комментариях подписчики.
"Ну точно Наташа беременна. Все мы тут разглядели", – комментируют снимки пользователи сети.
"Желаю легкой беременности, я за девочку", – написали под фото ее поклонники.
Подольская не отреагировала на поздравления.
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Жизнь идёт ! Нашим любимым девочкам Саше и Насте исполнилось 5 лет . Как приятно дарить детям праздник! Столько счастья и эмоций ! Поздравляю счастливых родителей @yuliana_pod @antonibogat ! Пусть растут добрыми и здоровыми девочками Большое спасибо за организацию @parkskazka @moreshowcom @favorit_show И чудесные фотографии от нашей самой крутой @kormilchinkova
В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Супруга моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.