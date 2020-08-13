"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото

Российская певица Наталья Подольская разместила в сети серию новых семейных снимков. Ее подписчики пришли к выводу, что певица вскоре станет мамой во второй раз.

38-летняя российская певица белорусского происхождения Наталья Подольская 13 августа разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена в компании мужа, 52-летнего певца Владимира Преснякова, пятилетнего сына Артемия и семьи своей сестры Юлианы Подольской.

Подписчики певицы предположили по фото, что Подольская находится в положении.

Фото: nataliapodolskaya / Instagram



"Наташа! Очень рада, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы!" – поздравляют Подольскую ее фолловеры.

"Наталья, вы так этого хотели!" – пишут в комментариях подписчики.

"Ну точно Наташа беременна. Все мы тут разглядели", – комментируют снимки пользователи сети.

"Желаю легкой беременности, я за девочку", – написали под фото ее поклонники.

Подольская не отреагировала на поздравления.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Супруга моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.