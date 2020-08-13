Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2020
 
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"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото

Российская певица Наталья Подольская разместила в сети серию новых семейных снимков. Ее подписчики пришли к выводу, что певица вскоре станет мамой во второй раз.

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Пресняков и Подольская воспитывают пятилетнего сына
Пресняков и Подольская воспитывают пятилетнего сына
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

38-летняя российская певица белорусского происхождения Наталья Подольская 13 августа разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена в компании мужа, 52-летнего певца Владимира Преснякова, пятилетнего сына Артемия и семьи своей сестры Юлианы Подольской. 

Подписчики певицы предположили по фото, что Подольская находится в положении. 

Фото: nataliapodolskaya / Instagram
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

"Наташа! Очень рада, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы!" – поздравляют Подольскую ее фолловеры. 

"Наталья, вы так этого хотели!" – пишут в комментариях подписчики.

"Ну точно Наташа беременна. Все мы тут разглядели", – комментируют снимки пользователи сети. 

"Желаю легкой беременности, я за девочку", – написали под фото ее поклонники.

Подольская не отреагировала на поздравления.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Супруга моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий. 

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: дети, беременность, Наталья Подольская, Владимир Пресняков
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